В Краснодарском крае стали арестовывать за нарушение масочного режима

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На Кубани штрафуют за нарушение режима повышенной готовности. А тех, кто злостно игнорирует правила, наказывают тюремной камерой. Уже 20 нарушителей масочного режима в регионе отправились под арест.

- Например, на жителя Брюховецкого района было составлено пять административных протоколов. Он всячески отказывался надевать маску на лицо в общественных местах. При этом ни один штраф мужчина не оплатил. За это суд арестовал гражданина на 10 суток. Аналогичная ситуация произошла еще с двумя нарушителями. Один из них отправился под арест на трое суток, второй – на восемь суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Стоит уточнить, что 20 человек, которых отправили за решетку за нарушение масочного режима, жители Армавира, Гулькевичей, Сочи, Кущевского, Ленинградского, Северского, Брюховецкого, Тимашевского, Староминского и Щербиновского районов.

Еще 33 человек без масок в общественных местах отправились на обязательные работы, а 32 должникам назначены штрафы от 1000 до 9000 рублей.