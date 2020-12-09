Видео с места ДТП под Темрюком, где перевернулся автобус с людьми

В момент аварии в транспорте находилось 12 пассажиров.

Эта авария произошла ранним утром на трассе в районе Тамани. Как рассказывают очевидцы, автобус ехал по скользкой дороге. В какой-то момент машину стало заносить. Водитель не сумел справиться с управлением.

В Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах, которые снял водитель, проезжавший мимо, видно, что автобус перевернулся и опрокинулся на бок в поле в нескольких десятках метров от дороги. На трассе припаркована скорая.

Как сообщают очевидцы, в автобусе находились люди, все они остались живы. Есть один пострадавший - его доставили в больницу с травмами.

- В момент аварии в транспорте находилось 12 пассажиров, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Автобус принадлежит Таманьнефтегаз, сотрудники компании ехали на работу из Анапы.

По факту аварии проводится проверка.