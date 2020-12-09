Магомед-Шапи Сулейманов стал первым воспитанником академии «Краснодара», который провел 100 матчей за основную команду

Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену в матче против Челси Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Магомед-Шапи Сулейманов сыграл свой 100-й матч за основной состав «Краснодара». Юбилейная игра выпала на противостояние с «Челси» в Лиге чемпионов, которое завершилось со счетом 1:1.

20-летний полузащитник первым воспитанником академии «Краснодара», достигшим этой отметки.

Шапи провел 67 матчей в премьер-лиге, 4 игры в Кубке России, еще 17 в Лиге Европы и 12 - в Лиге чемпионов. За 100 матчей Сулейманов забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач, а также заработал два пенальти в ворота соперников.

16 декабря Магомед-Шапи Сулейманов исполнится 21 год. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 100 матчей за основу.