В Краснодаре достраивают детский сад по улице Калинина

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевом центре двухэтажный детский садик по улице Калинина планируют достроить до конца года. Уже в начале следующего года учреждение примет первых воспитанников.

- В здании дошкольного учреждения на 200 мест разместят ясельные группы, медпункт и пищеблок, музыкальный и спортивный зал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Возводить детский сад начали в прошлом году. Сейчас здесь заканчивают внутреннюю отделку, благоустраивают территорию и завозят мебель. Всего на строительство объекта ушло около 170 млн рублей.

Напомним, в регионе детские сады возводятся по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национального проекта «Демография».