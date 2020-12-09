В Ейске жертвой пожара стал хозяин дома

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В частном доме на улице Армавирской вспыхнул дом. Задымление увидели соседи и вызвали на место пожарных. После тушения огня в помещении было обнаружено тело 60-летнего хозяина.

- При пожаре погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в зимний период основными причинами возгораний по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В этом направлении в регионе усилят профилактическую работу.