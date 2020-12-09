На Кубани в лесу нашли человеческий скелет

Также в СК установят причину смерти
Местный житель прогуливался между станицей Воронцовской и селом Марьинским в Динском районе. Там в лесополосе он обнаружил подозрительную находку, о чем и сообщил полицейским.
- Между деревьями кости лежат, очень похожи на человеческие, - рассказал дежурным мужчина и попросил приехать посмотреть на скелет лично.
На место выехала оперативная группа. Действительно, оказалось, что в лесополосе лежат человеческие останки. Сейчас следователи пытаются установить личность погибшего.
- В лесополосе обнаружены череп, тазобедренная кость, ребра. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Проводится проверка.