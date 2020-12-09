«Выбил зубы при детях»: Жительница Кубани после избиения мужем попала в больницу

Полицейские выясняют все подробности случившегося Фото: Дарья АСЛАМОВА

Разборки между мужем и женой происходили в Славянске-на-Кубани. Супруги часто ссорились, но в один из вечеров мужчина поднял на возлюбленную руку. Муж избил женщину на глазах у двоих детей. Малыши бились в истерики и пытались остановить мужчину, но это не помогло. После нескольких ударов пострадавшей пришлось вызвать «скорую».

- Он – гражданский муж. Выбил мне несколько зубов при детях, - плакала в карете скорой помощи женщина. Но в полицию она не обратилась, в дежурку сообщили о побоях медики, это их обязанность.

Теперь полицейские по факту случившегося проводят проверку. Не исключено, что в отношении мужчины в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.