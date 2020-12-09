Мэр Краснодара поздравил с Днем Героев Отечества

По всей стране, в том числе и Краснодарском крае, сегодня чествуют Героев Отечества. С памятной датой краснодарцев поздравил Евгений Первышов.

- От всей души поздравляю наших Героев и кавалеров орденов Славы — всех, кто прославил страну, Кубань и наш город на полях сражений, самоотверженно трудился, внес свой вклад в развитие Краснодара, - написал в своем Telegram-канале мэр города.

В краевой столице имена героев увековечивают в названиях улиц, в их память устанавливают бюсты, школы также называют в честь тех, кто внес особый вклад в историю страны или края.

- В Краснодаре живёт один Герой Советского Союза Григорий Павлович Хаустов и два Героя Труда России — Владимир Алексеевич Порханов и Виктор Гаврилович Захарченко. Среди Героев России — Виктор Германович Казанцев и Евгений Демьянович Шендрик. Эти люди - лучший пример для подрастающего поколения, - добавил глава Краснодара.