Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 декабря 2020 увеличилось на 177

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 9 декабря за последние сутки зафиксировано 177 заболевших.

- В Краснодаре заболели 57 человек, в Курганинском и Ейском районах – 11, в Павловском – 10. По восемь человек попали в госпитали в Туапсинском, Калининском, Темрюкском, Гулькевичском районах. В Выселковском районе новых случаев COVID-19 зафиксировано у семи жителей, в Горячем Ключе и Сочи – у шести. По пять человек получили положительные тесты на коронавирус в Белореченском и Кавказском районах, по четыре – в Новороссийске, Апшеронском, Староминском районах. По три новых случая выявлено в Кущевском, Тбилисском, Новокубанском районах. В Армавире инфекцию подхватили два человека. В Красноармейском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Новопокровском районах – по одному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в настоящее время 95 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро пациентов – на ЭКМО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе число больных выросло в два раза, все койки заняты. В Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе-курорте. Санитарные врачи говорят, что больше всего зараженных именно в больших коллективах.

Также отмечалось, что за нарушение масочного режима на Кубани стали арестовывать.