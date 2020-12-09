В Краснодарском крае умерли еще восемь человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают каждый день умирать люди с подтвержденным коронавирусом. По данным на 9 декабря скончались восемь пациентов в госпиталях Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также Лабинского, Крымского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов.

- В краевой клинической больнице №1 умер 78-летний краснодарец. В Лабинской ЦРБ скончалась 75-летняя женщина из Отрадненского района. 46-летнего жителя кубанской столицы не стало в краевой клинической больнице №2. Врачам Крымской ЦРБ не удалось спасти 59-летнего пациента. В Тихорецкой ЦРБ умерла 72-летняя жительница Кавказского района. Также пациентка 72 лет перестала дышать в инфекционной больнице №3 Новороссийска. Еще одна женщина 72 лет скончалась в сочинской горбольнице №5. Также летальный случай произошел в Усть-Лабинской ЦРБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии на Кубани скончались 668 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 177 человек. В Анапе больницы переполнены.