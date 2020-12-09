1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег», несмотря на коронавирус

1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег».

Пробежка вместо оливье ждет жителей кубанской столицы в первый день нового 2021-го. Несмотря на коронавирус, спортивное мероприятие, ставшее уже традицией для горожан, решили провести. Правда, с некоторыми ограничениями.

- Забег пройдет с раздельным стартом, но по-прежнему в праздничных новогодних костюмах, - говорят организаторы. - Участники пробегут по центру Краснодара.

На утренний праздничный забег приглашают всех желающих. Краснодарцам предлагают пробежать символичные 21 км или 2 км 21 метр в ярких костюмах.

- В этом году нас ждет новый формат: Дед Мороз с флагом пейсмейкера будет вести вас в составе небольшой группы с темпом, который вы выберете, - добавляют организаторы.

Забег пройдет по центру Краснодара. Сбор участников в 09:00 на Кубанской Набережной 1/0.

Условия участия в забеге можно посмотреть здесь.