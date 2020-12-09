В Сочи отреставрируют здание насосной станции в микрорайоне Мацеста

Фото мэрии Сочи

Строение возведено в 1934 году, по проекту известного архитектора архитектор Ивана Жолтовского в стиле неоклассицизма. Фасады здания украшены оригинальным лепным декором.

Ранее насосная станция была частью местных очистных сооружений, но постепенно была выведена из эксплуатации.

Сейчас мэрия Сочи передала историческое здание в аренду. Одним из условий договора является ремонт строения арендатором. Потом здесь планируют разместить ресторан.

– Со временем некоторые здания перестают использоваться по первоначальному назначению. Но памятники можно приспособить под современные нужды при условии сохранения предмета охраны, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.