В Сочи 28 декабря начнет работать оперативный штаб по проведению новогодних праздников

Фото администрации КК

Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко в Сочи возглавит оперативный штаб, координирующий работу ведомств и служб во время новогодних каникул на горных курортах.

В этот период здесь ожидают прибытия около 400 тысяч туристов. Из них 350 тысяч приедут в Сочи.

– На этот раз нужно обеспечить эпидбезопасность вокзалов, аэропортов. Контролировать соблюдение всех антиковидных требований. Оперативный штаб в Сочи заработает с 28 декабря, – сказал Вениамин Кондратьев в ходе совещания в краевой администрации.

На период праздников намечено увеличить в Сочи число автомобилей «Скорой помощи» и больничных коек с ИВЛ.

Впрочем, к массовому приезду туристов должны готовиться и другие курортные местности- Горячий Ключ, Мостовский, Апшеронский районы.

– Гостиницы, отели, магазины, рестораны, туристические объекты должны быть обеспечены всем необходимым с точки зрения санитарной безопасности, – отметил Кондратьев.

Все курорты обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, планируется обрабатывать кабинки канатных дорог антисептиками каждые 4 часа.

Чтобы разграничить потоки туристов, которые хотят просто прогуляться, и спортсменов, которые приехали кататься на лыжи, их ски-пассы будут иметь разное время действия