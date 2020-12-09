К морю с ветерком: МТС обеспечивает скоростным интернетом самую туристическую трассу страны

Это наиболее крупный участок федеральной трассы М4 Дон по направлению к Черному морю.

К наступлению нового туристического сезона высокоскоростной интернет появится на участках автодороги Краснодар-Динская, Пластуновская-Платнировская, Павловская-Старолеушковская, Кисляковская-Октябрьская. В настоящее время здесь проходят работы по развертыванию сети 4G.

Участок трассы от Краснодара до Джубги стал одним из первых на Кубани, где появилась мобильная сеть 4G. В летнее время этот отрезок наиболее загружен, поскольку Джубга – ближайший к краевой столице поселок на черноморском побережье и с каждым годом автомобильный трафик неуклонно растет. Вместе с ним увеличивается и емкость сети, чтобы жители и гости края могли воспользоваться качественной связью.

Кстати, по статистике МТС, каждый второй абонент по дороге к морю проводит время в соцсетях и большинство из них любит чатиться со смартфона.