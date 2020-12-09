В новогодние праздники на улицах городов и районов Кубани будут дежурить полицейские и казаки

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В период новогодних праздников перед ведомствами и оперативными службами края поставлена задача не только охраны правопорядка, но и недопущения всплеска заболеваемости коронавирусом. Ранее в регионе отменены все массовые новогодние мероприятия.

– Прошу полицию, глав городов и районов организовать дежурства на центральных площадях городов и станиц, не допустить стихийных гуляний. К охране общественного порядка будет привлечено более 7,5 тысяч казаков. Там, где будет потенциальные скопление людей, нужно усилить патрули, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев

Глава края также потребовал обратить особое внимание на дорожную ситуацию на курортах региона.

Как ранее сообщалось, в Сочи 28 декабря начинает работать оперативный штаб по проведению новогодних праздников.