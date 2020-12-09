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Коронавирус Covid-19

Около 1000 человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Кубани

На реабилитацию едут со всей страны
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Реабилитацию пациентов после перенесенного COVID 19 на Кубани сегодня предлагают уже 47 объектов санаториев и пансионатов.

Около 1000 человек уже прошли реабилитационный курс в здравницах региона. При этом, около 40 из них – медики, работающие в красной зоне ковидных госпиталей.

- Ряд организаций начали разработку «постковидных» туров еще в мае, понимая актуальность этого направления. Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами,- отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Чаще всего такие курсы реабилитации на Кубани проходят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Республики Саха и ряда других регионов страны.

Наиболее востребованы сейчас здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика.