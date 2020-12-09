В Сочи из-за футбольного матча изменится движение автобусов

Фото мэрии Сочи

В Сочи изменится график движения городского общественного транспорта. Произойдет это 12 декабря в связи с проведением в 16.30. на стадионе «Фишт» матча чеспионата России по футбола между «Сочи» и московским «Спартаком».

Администрация спортивной арены напоминает ,что болельщики во время матча должны быть в масках, при перемещении по спортивному объекту соблюдать социальную дистанцию.

Для удобства болельщиков автобусы, соединяющие стадион «Фишт» с аэропортом и вокзалом Адлера.а также с горным курортом Роза Хутор и центром Сочи будут в этот день курсировать с интервалом 10-15 минут:

- С 18:30 до 19:30 будут изменены схемы движения маршрутов №50 и №54.Они будут начинать движение от остановочного пункта «Фишт» и далее следовать в направлении Сочи и ж/д вокзал Адлер соответственно,- сообщает мэрия Сочи.