В «Орлёнке» стартовала программа «Всему учит море»

Фото ВДЦ "Орленок"

Юные моряки из Краснодарского края, Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края и Республики Коми собрались во Всероссийском детском центре на предновогодней смене. Больше сотни ребят в возрасте 10-16 лет познают морское дело, осваивают перспективные профессии отрасли и готовятся к сдаче зачёта, по итогам которого получат одно из морских званий.

-Без программ морской направленности «Орлёнок» представить невозможно. Эти смены всегда насыщены полезными знаниями, практическими занятиями и, конечно, вдохновляющей морской романтикой – в Центре, раскинувшемся на побережье Чёрного моря, иначе и быть не может. Самое ценное в программе «Всему учит море» – её многогранность. Помимо багажа исторических и профессиональных знаний, в «Орлёнке» ребята получают опыт работы в команде и определяют для себя ценностные ориентиры, осмысленные с помощью понятий морского уклада – флотской дружбы и экипажа как семьи. С этой точки зрения, море действительно учит наших орлят всему, и, надеюсь, в благодарность дети трепетно и уважительно будут к нему относиться», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе программы орлята посещают «Академию морских профессий», где знакомятся с морской робототехникой и экологией, работой спасателей и службой лётчиков ВВС, занимаются в корабельной мастерской. Акцент в «Академии» сделан на практические занятия, поэтому ребята пробуют свои силы на высокотехнологичных тренажёрах и учатся самостоятельно собирать роботов.

Кроме того, на протяжении смены мальчишки и девчонки изучают флажный семафор, такелаж, историю и традиции Военно-морского флота РФ. Свои знания орлята продемонстрируют на итоговых манёврах – зачёте по морским дисциплинам, от сдачи которого зависит присвоение званий «Юный моряк», «Матрос» или «Старший матрос».

Финальным событием программы станет творческий вечер «Всему учит море», для которого ребята уже готовят творческие номера. Смена продлится до 21 декабря.

Организатором программы выступает ВДЦ «Орлёнок».