На Черноморском побережье Краснодарского края планируется создать сеть марин

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В Краснодарском крае планируется реализация масштабного инвестпроекта по созданию целой сети яхтенных марин.

Об этом рассказала представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Кубани Екатерина Кодзасова.

- Марины уже спроектированы, к проекту имеется большой интерес у иностранных инвесторов, Сейчас разрабатывается план конкретных мероприятий по его реализации, - сказала Кодзасова.

Для создания яхтенной сети потребуется решить ряд юридических вопросов. Это касается, например, пересечения границ в море, резервации территорий под строительство.

Краснодарский край является точкой отправления и может стать транзитным регионом во время морских путешествий на яхтах. При этом проект чрезвычайно дорогой- на создание даже одной марины требуется около 24 миллиардов рублей.