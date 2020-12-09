В Краснодаре издан календарь - справочник для руководителей

Фото Михаил Ступин

В Краснодаре уже в четвертый раз издан календарь-справочник «ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО КУБАНИ-2021 в днях рождения»

Наряду с информацией известных жителях края, календарь напоминает о праздничных днях и памятных датах региона.

В календаре–справочнике представлены фото и дни рождения самых авторитетных жителей Кубани – политиков, чиновников, государственных и общественных деятелей, руководителей крупных предприятий и бизнесменов. На странице каждого месяца представлены именинники в соответствии со своим днем рождения, на обороте указаны их должности и места работы.

Ассоциация пресс-служб Краснодарского края привлекла к работе над изданием известных экспертов, а также объявила народный конкурс «1000 самых известных жителей Краснодарского края».

-Любой человек мог предложить свои кандидатуры, которые рассматривались нашим экспертным советом. Итоговый список представлен в календаре-справочнике «Власть, бизнес, общество Кубани-2021 в днях рождения»,- рассказала председатель Ассоциации Александра Кошелева.

Календарь издается в удобном формате, легко размещается даже на самом загруженном столе руководителя.