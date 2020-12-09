На ремонт трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 млн рублей

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В рамках профильного нацпроекта в 2021 году на ремонт трассы Краснодар-Ейск намечено потратить 750 миллионов рублей. При этом на отрезке дороги от Краснодара до Тимашевска появится четырехполосное движение с разделительной полосой.

Ремонтные работы на участке длиной в 10,9 км идут в Тимашевском районе от границы с Динским до станицы Медведовской.

-Здесь построят две многоуровневые развязки, установят автобусные остановки, оборудуют тротуары, площадку для отдыха и автоматические пункты весового контроля, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В первом полугодии 2021 года закончится проектирование еще одного участка – 12 км трассы в Динском районе. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Трасса Краснодар – Ейск станет альтернативой платному участку федеральной трассы М-4 «Дон», кроме того, дорога обеспечит безопасный проезд к черноморским курортам и Крымскому мосту.