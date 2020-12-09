Краснодар объявил тендер на строительство трамвайной ветки по улице Московской

Фото мэрии Краснодара

Конкурсная документация по выбору подрядной организации для строительства трамвайной линии по ул. Московской размещена в системе госзакупок.

В январе 2021 года начнется строительство новой линии на улице Московской. Развивать их планируется и в других микрорайонах города — в Восточно-Кругликовском, в микрорайоне Гидростроителей и в районе аэропорта

Проект реализуется при поддержке губернатора Краснодарского края. Только краснодарскому городскому бюджету подобные расходы не под силу. Средства на строительство трамвайной линии в том числе будут выделены из регионального бюджета в рамках краевой госпрограммы.

- В течение года новую линию мы построим. Она кардинально изменит здесь транспортную ситуацию и значительно разгрузит дорожную инфраструктуру Музыкального микрорайона, — отметил Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Ранее к масштабной стройке намечалось приступить в середине декабря 2020 года. Запуск конкурса по выбору подрядчика перенесен из-за смены уполномоченного органа.