За первые пять дней благотворительной акции «Елки желаний» для пациентов детских больниц приобрели около 500 подарков

Фото Фонда "Край добра"

При помощи акции «Елки желаний» благотворительного фонда «Край добра», всего за 5 дней после ее начала удалось собрать почти 500 подарков для пациентов детских больниц.

Организаторы проекта говорят, что переживали о том, как акция будет проходить в онлайн - формате. Однако, помощь детям поступает очень активно.

- Для детей и родителей – это вера в будущее. – отметила руководитель благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук.

В понедельник участие в акции принял губернатор Вениамин Кондратьев. Подарки от него получат пятеро детей.

Чтобы исполнить желание ребенка, достаточно зайти на сайт елки-желаний.рф и выбрать открытку.

Подарок ребенку принесут волонтеры. Также на сайте можно помочь больным детям. Для этого нужно нажать на кнопку «Помочь детям» и выбрать сумму пожертвования.