С начала 2020 года почти 4 тысячи безработных кубанцев прошли обучение по направлению центров занятости

Фото администрации КК

В 2020 году из бюджета региона на профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных жителей Кубани выделено свыше 53,6 млн рублей.

С начала года обучение в образовательных центрах начали почти 5 тысяч человек, из них 3,8 тыс. уже завершили его.

В 2021 году реализация программы продолжится. Обучение можно будет пройти по 50 самым популярным специальностям и программам.

– Для безработных граждан обучение по направлению служб занятости населения бесплатное. Кроме того, в период обучения гарантируется выплата стипендии, – рассказали в региональном Минтруда.