Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

С начала 2020 года почти 4 тысячи безработных кубанцев прошли обучение по направлению центров занятости

Жители Кубани имеют возможность бесплатно освоить востребованные профессии по государственной программе
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации КК

Фото администрации КК

В 2020 году из бюджета региона на профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных жителей Кубани выделено свыше 53,6 млн рублей.

С начала года обучение в образовательных центрах начали почти 5 тысяч человек, из них 3,8 тыс. уже завершили его.

В 2021 году реализация программы продолжится. Обучение можно будет пройти по 50 самым популярным специальностям и программам.

– Для безработных граждан обучение по направлению служб занятости населения бесплатное. Кроме того, в период обучения гарантируется выплата стипендии, – рассказали в региональном Минтруда.