В Сочи туристов просят не платить за место в очереди на подъемники в горах

Фото Юлии Барановой

На сочинском горнолыжном курорте прокомментировали предложения в Интернете, которые размещают местные жители с предложениями ща деньги занять очередь на канатную дорогу во время новогодних праздников, когда на курортах Красной Поляны ожидается массовый наплыв туристов.

Как ранее сообщала «Комсомолка», житель Сочи в объявлении обещал отстоять очередь на канатку за 40 тысяч рублей.

На курорте считают, что такие схемы заработка больше похожи на мошеннические. К тому же, возникновения крупных очередей к подъемникам на сей раз обещают не допускать.

- На самом деле сейчас наша самая знаменитая очередь на так называемый Южный склон пропадет. Мы открываем новую канатную дорогу, увеличиваем пропускную способность в два раза. Я думаю, этому предпринимателю, по крайней мере в том месте, эту очередь отстоять не удалось бы, потому что ее просто не было бы,- рассказал исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.

Как ранее сообщалось, на сочинских горнолыжных курортах во время новогодних каникул ожидают прибытия более 300 тысяч туристов.