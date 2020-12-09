Умер почетный нефтяник, заслуженный работник ТЭК Кубани

Алексей Шамара

В Краснодаре ушел из жизни почетный нефтяник, заслуженный работник ТЭК Кубани Алексей Шамара. Он скончался 9 декабря. Алексею Шамаре было 72 года.

В Ильском НПЗ напомнили, что с 1997 года Алексей Шамара занимал должность первого заместителя гендиректора ОАО «Роснефть — Краснодарнефтегаз». Более 15 лет он был президентом ООО «КНГК-Групп», последние возглавлял Совета директоров ООО «КНГК-ИНПЗ».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что умер от коронавируса Герой России, замглавы округа в Краснодаре. Сергея Палагина не стало 6 ноября. Два года назад "Комсомолка" рассказывала о подвиге вертолетчика, за который ему была вручена высшая награда страны.