На Кубани мокрый снег сменится теплом до +14 градусов

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Жителям региона стоит приготовится к температурным качелям - декабрь пришел с переменчивым настроением. 10 декабря в некоторых районах Краснодарского края пройдет дождь с мокрым снегом. В ночное время и утром дороги покроются ледяной коркой. А 11 резко потеплеет. В связи с перепадами температур возможен густой туман. Водителей просят быть внимательными за рулем.

- 10 декабря в Краснодаре переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет морозить до -3 градусов, днем потеплеет до 8 градусов. В регионе утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается туман и гололед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А 11 числа даже ночью будет выше нуля. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Также потеплеет и в середине следующей недели.