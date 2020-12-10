Краснодарские хирурги спасли жизнь пациенту с помощью робота

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В краевую клинику с болями поступил 62-летний мужчина. Если говорить медицинской терминологией – у него развился атеросклероз и окклюзия общей подвздошной артерии. Проще – произошла сильная сосудистая патология и закупорка. Вместе с тем, был нарушен приток крови к органам.

Врачи приняли решение незамедлительно оперировать пациента. Но хирургическое вмешательство при таком заболевании оказалось возможным только с помощью робота Da Vinci. В России насчитываются лишь единицы подобных операций.

- Команда сосудистых хирургов и урологов прооперировала нижние конечности пациента. Бригада медиков работала пять часов. Ему провели робот-ассистированное общеподвздошно-наружноподвздошное шунтирование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НИИ-ККБ №1.

После операции мужчина быстро пошел на поправку. Он был выписан домой уже на пятые сутки. В настоящее время чувствует себя хорошо.