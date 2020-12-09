«Голая фотосессия в горах Сочи»: Туристка оголилась на хребте Аибга

Одна из курортниц поднялась выше 2 тыс. метров над уровнем моря, чтобы сделать ню-фото.

В горах Красной Поляны официально еще не стартовал горнолыжный сезон, но туристов уже немало. Они поднимаются к вершинам по прогулочному ски-пассу.

Выше 1 тысячи метров над уровнем моря уже лежит снег, и гости курорта стремятся провести фотосессии в окружении заснеженных вершин. Одна из курортниц поднялась выше 2 тыс. метров над уровнем моря, чтобы сделать ню-фото.

- Девушка не разрешала себя снимать другим туристам, но разве уследишь, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец необычной ситуации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как в Сочи голая женщина признавалась в любви фонтану. Ее задержали правоохранители.