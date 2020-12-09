На Кубани могут возобновить работу обсерваторов

Об этом стало известно на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае могут возобновить работу обсерваторов. Об этом стало известно на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае. Участники заседания предложили губернатору восстановить работу обсерваторов на Кубани.

- Вениамин Кондратьев поручил детально проработать этот вопрос, проанализировать необходимость открытия таких центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей. Во время весеннего карантина все, кто прибывал на Кубань из других регионов, были обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Тем, у кого нет жилья в крае, отправляли в обсерваторы. В Краснодаре и Сочи они были организованы в отелях и пансионатах.