ВТБ Лизинг: дефолтность по реструктурированным в пандемию договорам автолизинга ожидается порядка 10%

13% клиентов ВТБ Лизинг, получивших реструктуризацию по договорам автолизинга в 2020 г., продолжают испытывать сложности с исполнением обязательств по ним, отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе организованной РА Эксперт онлайн-конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям». В период ограничений по запросам клиентов компания облегчила график платежей по 10% договоров. К настоящему моменту компании должны были возобновить выплаты, но у 13% из них просрочка в платежах сейчас - свыше 30 дней. По прогнозам ВТБ Лизинг в I квартале 2021 г. часть клиентов вернется к своевременной оплате, но в консервативном сценарии около 10% реструктурированного портфеля может оказаться в дефолте (просрочка более 90 дней).

«У ВТБ Лизинг процент реструктуризацией был ниже средних по рынку 14% по данным ОЛА с учетом того, что изначально было меньше высокорискованных сделок в портфеле за счёт качественной модели управления рисками. Помимо пандемии на активность и платежеспособность клиентов оказало влияние изменение валютного курса и, соответственно, удорожание потенциальных предметов лизинга, а также существенное снижение пассажирских перевозок, в частности наземным общественным транспортом. Правительство в таких условиях увеличило поддержку российского бизнеса: объем субсидий на льготный лизинг колесных транспортных средств и дорожно-строительной техники вырос на 14% в 2020 г. в сравнении с 2019 г., а суммарный размер поддержки автопромышленности России увеличился в 1,9 раза. Важно, чтобы у всех игроков был равный доступ к этим инструментам – это будет залогом устойчивого развития рынка», - отметил Дмитрий Ивантер.

Он также подчеркнул, что в отрасли появились новые точки роста: сервисы доставки, IT и телеком, энергетика, фармацевтика и медицина. ВТБ Лизинг в 2020 г. заключил целый ряд новых договоров с компаниями из данных сегментов, число клиентов по ним выросло за последние 11 месяцев в 2 раза. Например, в 2,8 раза увеличился сегмент телеком-оборудования в новом бизнесе компании. Продолжится рост в сегменте операционного автолизинга: его доля в корпоративных автопарках в России сегодня – 2,5% против 25% в Европе. Активно развивающимся направлениями могут также стать сервисы подписки на автомобили (сегодня в России их всего 10) и развитие операционной аренды автомобилей для физических лиц. Также в период пандемии активно рос запрос клиентов на онлайн-обслуживание: к настоящему моменту более 30% клиентов перешли на взаимодействие с ВТБ Лизинг в цифровой среде, в том числе благодаря интеграции корпоративной CRM компании с системой электронных ПТС.