В Краснодаре наградили лучших региональных экспортеров

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевом центре наградили победителей краевого конкурса «Экспортер года». На церемонии вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в регионе наблюдается рост экспортно-ориентированных компаний. Их становится больше ежегодно примерно на 30 процентов.

- За последние пять лет регион поднялся с 13 на 9 место во всероссийском рейтинге по объемам совокупного экспорта, - обратил внимание Александр Руппель.

«Экспортер года» проводится с 2016 года. Итоги подводятся по пяти номинациям. Среди них: прорыв года и экспортер года в сферах промышленности. Кроме того, конкурс помогает определить лучших в сельском хозяйстве, сервисе и высоких технологиях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанские компании вошли в число лучших экспортеров страны. Федеральная конкурсная комиссия в Москве выявила победителей всероссийского конкурса.