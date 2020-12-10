Действующий мэр и двое неизвестных: депутаты Сочи досрочно выберут главу города

Депутаты городского собрания Сочи 10 декабря выберут мэра города тайным голосованием. Досрочное голосование связано с тем, что из Адлерского района выделен отдельный городской округ Сириус, который станет федеральной территорией.

Конкурс на должность главы Сочи проходил в два этапа. На первом комиссия проверила полноту и достоверность предоставленных претендентами документов. Его прошли пять из шести кандидатов. Второй этап – индивидуальное собеседование, по итогам которого остались только три претендента на должность, их имена не разглашаются.

Известно, что кандидатом в мэры Сочи зарегистрирован действующий глава Алексей Копайгородский. Он был единогласно избран депутатами 10 сентября 2019 года.