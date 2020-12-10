Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае атамана Кубанского казачьего войска выберут 12 декабря. Впервые это будет сделано в режиме онлайн.

Президиум войскового сбора свяжется на видеоконференции с выборными казаками и атаманами в 13 городах и районах региона.

- Будет утверждена и кандидатура первого заместителя атамана, выборные органы войска и их председателей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Будет рассмотрен вопрос о создании единой казачьей спортивной организации.

В пресс-службе напомнили, что в октябре на Совете атаманов Кубанского казачьего войска губернатор Вениамин Кондратьев поддержал кандидатуру своего зама Александра Власова на должность атамана.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава края поддержал вице-губернатора Александра Власова в выдвижении на должность атамана Кубанского казачьего войска. Окончательно кандидатуру утвердит глава государства.