Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 декабря 2020 увеличилось на 180

Фото: архив КП

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 10 декабря за последние сутки зафиксировано 180 заболевших. За последние сутки инфекцию выявили у жителей 29 городов и районов Кубани.

Как всегда, пальма первенства по заболеваниям в регионе у Краснодара – 53 положительных теста на коронавирус.

– В Крымском районе 11 заболевших, в Мостовском – 9. В Туапсинском и Абинском районах, Горячем Ключе и Сочи по семь новых случаев. По шесть человек инфицированы в Анапе, Лабинском, Северском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, по пять новых случаев в Геленджике, Армавире, Выселковском, Калининском и Тихорецком районах. В Новороссийске, Славянском и Усть-Лабинском районах заразилось по четыре жителя, в Кавказском районе – три. В Кореновском, Белореченском, Ейском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах коронавирус подтвержден у двух человек. В Динском, Староминском, а также Новокубанском районах зарегистрировано по одному заражению.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Анапе число больных выросло в два раза, все койки заняты. В Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе-курорте. Санитарные врачи говорят, что больше всего зараженных именно в больших коллективах.