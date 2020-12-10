На Кубани умерли еще семь пациентов с коронавирусом

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59-летнюю женщину из Славянска-на-Кубани доставили в Красноармейскую ЦРБ. Тест на коронавирус у пациентки был положительным. Несмотря на лечение, состояние ее ухудшалось и женщина умерла.

71-летний житель Краснодара умер в краевой клинической больнице. До этого он был подключен к аппаратуре ИВЛ.

83-летняя женщина и 88-летний мужчина умерли в местных больницах Сочи До этого у обоих был обнаружен COVID 19.Смерть наступила на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

В больнице Усть-Лабинска умерла 66-летняя жительница Выселковского района. До этого ее доставили в стационар с пневмонией на фоне коронавируса

43-летняя женщина доставлена в Крымскую ЦРБ. Анализ на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции. Нахождение на ИВЛ не спасло жизнь пациентке.

В Лабинской ЦРБ. умерла 45-летняя женщина из Курганинского района с положительным анализом на COVID-19 и пневмонией. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

— За период с начала пандемии в регионе умерли 675 человек с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.