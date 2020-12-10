Прокуратура и СК проверяют эпизод в гимназии Краснодара,в котором тяжело пострадал 12-летний ученик

Фото СК РФ

Прокуратура и СК в Краснодаре проводят проверку по факту вопиющего случая в гимназии номер 36, где в конце октября 12-летний школьник в ходе драки проломил грудную клетку своему однокласснику.

Сейчас пострадавший находится в больнице, в состоянии средней тяжести.

Об этом случае ранее стало известно из соцсетей.

- После случившегося работниками гимназии была вызвана скорая медицинская помощь, оповещены органы системы профилактики и правоохранительные органы,- сообщает прокуратура края.

Сейчас оба участника драки из гимназии уже отчислены.

- В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц учебного заведения,- говорится в сообщении СУ СК по краю.