Председателем Торгово-промышленной палаты края избран Александр Ткаченко

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В отчетной конференции союза в режиме видеосвязи приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин и вице-губернатор региона Александр Руппель.

По мнению вице-губернатора Александра Руппеля , ТПП - надежный партнер краевых властей. В составе союза более 1 тысячи юридических лиц и предпринимателей края. Замглавы региона отдельно отметил работу, проведенную в период пандемии, когда край столкнулся с небывалыми доселе вызовами.

– Краснодарский край стал единственным регионом страны, который расширил федеральный перечень пострадавших отраслей и наполнил его дополнительными мерами господдержки. Результат этой работы мы видим уже сейчас: по итогам 10 месяцев, – отметил Руппель..

На конференции избран новый состав руководства палаты и утверждена программа развития на период до 2025 года. Председателем ТПП сроком на 5 лет единогласно избран Александр Ткаченко, уже занимавший в последние пять лет.