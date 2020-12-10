Билайн назначил Андрея Пятахина директором Южного региона

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) сообщил о назначении Андрея Пятахина региональным директором Южного региона (до этого он работал генеральным директором ЗАО «ВЕОН Армения» (бренд Beeline).

Андрей Пятахин. Фото предоставлено пресс-службой Билайн.

«Мы рады возвращению Андрея в «ВымпелКом», в его активе – большой опыт управления командами и глубокое понимание специфики бизнеса, причем не только в России. Этот бесценный опыт, без сомнения, пригодится при реализации масштабных инвестиционных проектов компании, - прокомментировал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов. - С октября 2020 года география бизнеса на Юге расширилась за счет Центрального Черноземья, и теперь в его зоне ответственности – 20 регионов. В следующем году перед командой Юга стоят важные задачи по ускорению темпов развития сети, увеличению абонентской базы и улучшению клиентского сервиса в рамках новой клиентоцентричной стратегии Билайн. Уверен, что общими усилиями мы сможем успешно реализовать эти планы».

В состав подразделения Юг входит Краснодарский край, а также 19 регионов Юга России, Северного Кавказа и Черноземья.