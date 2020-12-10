Вебинар «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой. Кейсы и антикейсы», который пройдет 17 декабря в 14-00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Павел Боревич, эксперт по интернет-маркетингу, основатель Digital-агентства Gradus.

На вебинаре разберём точки контроля для таргетированной рекламы, потому что она даёт результат практически в любой отрасли, но только при условии правильной технологии от постановки задачи до корректировки результатов.

Обсудим следующие основные темы:

технология анализа рынка и целевой аудитории;

работа с подрядчиком от выбора до контроля выполнения задачи;

рекламные технологии и инструменты, которые работают сейчас;

работа отдела продаж и технология продаж.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.