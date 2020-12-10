МТС помогает молодым артистам добиться успеха

МТС начинает продюсировать талантливых молодых музыкантов с новым проектом «Студия МТС Live». Молодые и андеграундные артисты должны записать короткие ролики своих выступлений. Затем их будут транслировать на мультимедийной платформе и в официальных сообществах МТС в соцсетях. Оценить креатив восходящих звезд смогут абоненты любых операторов. Кроме того, у зрителей будет возможность поближе познакомиться с артистами – для этого будут транслироваться интервью и другие материалы о музыкантах.

Кроме того, зрители смогут пообщаться с артистами в формате диалога, что особенно актуально в период нынешних ограничений. В проекте уже участвует музыкальный коллектив из Новосибирска - пост-панк дуэт «Буерак». Запись его выступления уже доступна в пилотном выпуске Студии МТС Live. До конца года на суд зрителей планируется представить еще две музыкальных группы - ssshhhiiittt! и Mirele.

Если такой формат покажется зрителям интересным, в Студии МТС Live до конца 2022 года будут выступать отечественные и иностранные исполнители.

Напомним, с марта 2020 года более 60 миллионов зрителей посетили онлайн-концерты с известными артистами на платформе МТС Live 21.