Кондратьев: к 2023 году на Кубани не должно остаться обманутых дольщиков

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К началу 2023 года на Кубани не должно больше остаться ни одного обманутого дольщика. Об этом журналистам 10 декабря сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в последнее время в крае удалось значительно продвинуться вперед в решении этой проблемы.

- В 2020 году обманутые дольщики в регионе получили 7700 принадлежащих им квартир. Удалось ввести в эксплуатацию 46 проблемных домов. В планах на следующий год - решить проблемы еще по 64 долгостроям. И эта работа будет продолжаться. В 2023 году в крае не должно быть ни одного человека, оставшегося без жилья по вине застройщика", - подчеркнул Кондратьев.

Около тысячи человек получили компенсации за недостроенное жилье в семи домах.

Региональный фонд защиты прав дольщиков, играет существенную роль в решении проблемы, он взял на достройку 18 наиболее проблемных объектов.

В 2020 году на Кубани продолжается строительство около 900 объектов с привлечением денег будущих собственников.