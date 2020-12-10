Умер от коронавируса легенда российской легкой атлетики

Петр Вальков. Фото: Музей истории города-курорта Сочи

Заслуженный тренер России Петр Вальков скончался от коронавируса в возрасте 82 лет. Об этом сообщил советник главы Сочи по вопросам физической культуры и спорта Владислав Фунтяков.

В последнее время Петр Вальков был старшим тренером по легкой атлетике сочинской спортшколы №1.

Петр Вальков воспитывал будущих чемпионов более 40 лет. Также он был государственным тренером по легкой атлетике во время подготовки к Олимпиаде 1980 года в Москве, а его подопечный, Евгений Евсюков, стал четвертым в ходьбе на 20 километров на Играх.

Редакция «КП» – Кубань выражает соболезнования родным и близким Петра Валькова.