В Кадастровой палате Кубани разъяснили правила получения документации

Фото администрации КК

В Кадастровую палату по Краснодарскому краю от граждан часто поступают вопросы, связанные с предоставлением копии межевого или технического плана, на основании которого в том числе вносятся сведения об объектах недвижимости в ЕГРН.

Кто вправе получать копию межевого/технического плана? И как его получить?

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ установлен перечень лиц, которые имеют право запрашивать сведения, содержащиеся в ЕГРН в виде копии межевого плана. Беспрепятственно получить копию межевого/технического плана может, как сам правообладатель, так и его законныи представитель. Кроме этого, запрашивать данные сведения могут: правоохранительные органы, суды, нотариусы, администрации, органы власти, прокуратура и иные лиц, указанные в частях 13 и 14 статьи 62 ФЗ-218.

Чтобы получить испрашиваемый документ, необходимо обратиться с запросом о предоставлении сведении , содержащихся в ЕГРН, в виде копии межевого/технического плана. Порядок предоставления сведении из ЕГРН установлен приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968.

Запрос о предоставлении сведении может быть представлен следующими способами:

- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном саи те Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) и едином портале государственных и муниципальных услуг;

- в виде бумажного документа при личном обращении в любом из офисов «Мои документы»;

- в виде бумажного документа путем почтового направления по адресу: ул. Сормовская, 3, г. Краснодар, Краснодарский краи , 350018.

Отметим, сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются за плату (часть 2 статьи 63 Закона о регистрации).

Направленный с нарушениями запрос считается неполученным и не рассматривается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.

Копия межевого/технического плана в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в органе регистрации прав, а также, который направляется органом регистрации прав заявителю посредством почтового отправления и который заявитель может получить в МФЦ составляет:

-для физических лиц - 1 740 рублей;

-для юридических лиц - 5 220 рублей;

Копия межевого/технического плана в виде электронного документа, которая заказывается через сайт Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) будет стоить:

- для физических лиц - 580 рублей;

- для юридических лиц - 1 110 рублей.