Строительство трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон Краснодара обсудили с жителями

Фото мэрии Краснодара

Власти Краснодара обсуждают с жителями Восточно-Кругликовского микрорайона будущее строительство трамвайной ветки, которая должна стать одной из наиболее длинных в городе.

Встречу провели в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

И власти, и горожане сошлись во мнении о жизненной необходимости такой ветки, сейчас обсуждается, как провести стройку с минимумом неудобств.

- Сейчас вариантов несколько. Говорить о конкретном пути, по которому пойдет линия, пока преждевременно. Маршрут — в проработке, идет поиск альтернативных путей — улице Жлобы, 40-летия Победы. Прежде чем принимать какое-либо решение, мы еще раз пригласим всех для обсуждения,- отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.