С 30 ноября 2020 года в силу вступили новые правила уведомления граждан о приеме заявлений и документов

Фото мэрии Сочи
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии обновлен порядок уведомления граждан о приеме заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, о регистрации перехода права, а также прекращения права собственности (приказ от 31.07.2020 №П/0266).
Новый уведомительный порядок вступил в силу 30.11.2020.
Уточним, что речь идет об уведомлении граждан о приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, представленных:
- на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ;
- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
- в форме электронных документов и (или) электронных образов документов через единый портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра.
Куда будет направлено уведомление о том, что ваше заявление приняли
- В личный кабинет на портале Госуслуг или на официальном сайте Росреестра.
- На адрес электронной почты, указанной в заявлении. Либо по адресу электронной почты, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости, в случае наличия таких сведений. Уведомление будет представлено в виде ссылки на электронный документ, размещенный на официальном сайте.
- В бумажном виде почтовым отправлениемпо указанному в заявлении почтовому адресу, в случае если заявление и прилагаемые к нему документы представлены в орган регистрации прав посредством почтового отправления и в заявлении отсутствует адрес электронной почты.
Как понять, когда уведомление было вам отправлено?
Для электронных документов датой отправки уведомление считается дата отправки вам ссылки на электронный документ, указанная в реквизитах сообщения.
Для бумажных документов – дата, указанная в реквизитах почтового отправления.
Что должно быть написано в уведомлении?
- Вид объекта недвижимости.
- Кадастровый номер (при наличии).
- Адрес объекта недвижимости.
- Дата и время поступления заявления в орган регистрации прав с точностью до минуты.
- Номер записи в книге учета документов.
- Вид учетного и/или регистрационного действия и плановая дата окончания срока осуществления государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав.
Если заявление и документы представлены на бумажном носители, указывается перечень поступивших с заявлением документов с указанием их наименования и реквизитов (даты, номера (при наличии), количества листов, количества экземпляров документов).
Если заявление в форме электронных документов или электронных образов документов – перечень файлов с указанием наименования, даты создания и объема каждого файла.
В случае поступления заявления о государственной регистрации прав, правообладателям объекта также отправляется уведомление.
Способы отправки уведомления:
Уведомление, отправленное способом 1 и 2 должно содержать:
- вид объекта недвижимости;
- кадастровый номер;
- дату поступления заявления;
- сведения о лице, обратившемся с заявлением (физическое лицо - фамилия, имя, отчество, юридическое лицо - наименование);
- вид регистрационного действия;
- плановая дата окончания срока осуществления государственной регистрации прав.
Уведомление в форме электронного документа обязательно будет заверено усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.