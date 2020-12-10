С 30 ноября 2020 года в силу вступили новые правила уведомления граждан о приеме заявлений и документов

Фото мэрии Сочи

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии обновлен порядок уведомления граждан о приеме заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, о регистрации перехода права, а также прекращения права собственности (приказ от 31.07.2020 №П/0266).

Новый уведомительный порядок вступил в силу 30.11.2020.

Уточним, что речь идет об уведомлении граждан о приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, представленных:

- на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ;

- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

- в форме электронных документов и (или) электронных образов документов через единый портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра.

Куда будет направлено уведомление о том, что ваше заявление приняли

- В личный кабинет на портале Госуслуг или на официальном сайте Росреестра.

- На адрес электронной почты, указанной в заявлении. Либо по адресу электронной почты, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости, в случае наличия таких сведений. Уведомление будет представлено в виде ссылки на электронный документ, размещенный на официальном сайте.

- В бумажном виде почтовым отправлениемпо указанному в заявлении почтовому адресу, в случае если заявление и прилагаемые к нему документы представлены в орган регистрации прав посредством почтового отправления и в заявлении отсутствует адрес электронной почты.

Как понять, когда уведомление было вам отправлено?

Для электронных документов датой отправки уведомление считается дата отправки вам ссылки на электронный документ, указанная в реквизитах сообщения.

Для бумажных документов – дата, указанная в реквизитах почтового отправления.

Что должно быть написано в уведомлении?

- Вид объекта недвижимости.

- Кадастровый номер (при наличии).

- Адрес объекта недвижимости.

- Дата и время поступления заявления в орган регистрации прав с точностью до минуты.

- Номер записи в книге учета документов.

- Вид учетного и/или регистрационного действия и плановая дата окончания срока осуществления государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав.

Если заявление и документы представлены на бумажном носители, указывается перечень поступивших с заявлением документов с указанием их наименования и реквизитов (даты, номера (при наличии), количества листов, количества экземпляров документов).

Если заявление в форме электронных документов или электронных образов документов – перечень файлов с указанием наименования, даты создания и объема каждого файла.

В случае поступления заявления о государственной регистрации прав, правообладателям объекта также отправляется уведомление.

Способы отправки уведомления:

Уведомление, отправленное способом 1 и 2 должно содержать:

- вид объекта недвижимости;

- кадастровый номер;

- дату поступления заявления;

- сведения о лице, обратившемся с заявлением (физическое лицо - фамилия, имя, отчество, юридическое лицо - наименование);

- вид регистрационного действия;

- плановая дата окончания срока осуществления государственной регистрации прав.

Уведомление в форме электронного документа обязательно будет заверено усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.