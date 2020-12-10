В 2020 году на Кубани вырос объем поступления дивидендов в краевой бюджет

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Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, в бюджет Кубани поступило ощутимо больше дивидендных выплат от экономических субъектов с краевым участием, чем в 2019 году.

Так, по данным на 1 декабря 2020 года в бюджет уже поступило 103,8 млн рублей. В прошлом году сумма составляла 84,3 млн рублей.

Главными плательщиками стали организации дорожно-ремонтной отрасли, перечислившие 75,6 млн рублей, и организации АПК, выплатившие 10,5 млн рублей.

Минувшей весной дивиденды направили только 11 из 85 обществ с краевым участием. Остальные организации были временно освобождены от выплат.

– Решения об объявлении дивидендов не должны сказаться на положении хозяйственных обществ. Нужен индивидуальный подход к каждой конкретной организации, . Благодаря такому подходу, а также мерам господдержки ситуация в большинстве обществ стабилизировалась, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин