За три года на Кубани улучшили жилищные условия почти 200 семей льготников

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В 2020 году жилищные сертификаты с государственной поддержкой получили 50 семей льготников, проживающих в Краснодаре, Анапе, Кавказском, Абинском и ряде других районов.

– Объем выплат составляет от 1,4 миллионов до 5,5 миллионов рублей. Участники программы могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо добавляя собственные деньги, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Господдержка оказывается ликвидаторам аварии на Чернобыльскои АЭС, вынужденным переселенцам, а также выехавшим из районов Краи него Севера.

После получения государственного жилищного сертификата льготники должны в течение 3 месяцев обратиться в уполномоченный банк и подыскать нужное жилье. На реализацию сертификата отводится 7 месяцев.