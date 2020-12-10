На Кубани 39-летний мужчина до смерти избил соседа за поломанный забор

Фото СК РФ

В начале октября 2020 года в станице Советской Новокубанского района между соседями произошла ссора из-за того, что один из них случайно повредил забор на участке другого. И чинить его не торопился. Оскорбленный таким отношением, через пару недель 39-летний мужчина пошел выяснять с земляком отношения, активно интересуясь, когда тот намеревается починить сломанное.

Бурная беседа переросла в драку, в ходе которой хозяин забора избил своего 54-летнего соседа, нанеся ему не менее пяти ударов по голове.

Избитому стало плохо, его отвезли в больницу, где 28 октября он умер в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы.

-Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении телесных повреждений 54-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Подозреваемый задержан.