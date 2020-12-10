Депутаты Городского Собрания избрали главу города Сочи

Фото мэрии Сочи

10 декабря на сессии Городского Собрания Сочи депутаты тайным голосованием избрали мэра курорта. По итогам голосования главой Сочи стал действующий мэр города Сочи Алексей Копайгородский. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

– За год работы действующий глава города добился очень серьезных результатов. Ускорились темпы по благоустройству, по обновлению городской инфраструктуры, улучшению качества городской среды. Благодаря грамотному и активному взаимодействию с краевыми и федеральными структурами Сочи вышел в ряд программ софинансирования, начато строительство ряда новых социальных объектов, ожидаем начала реализации ряда масштабных проектов в сфере ЖКХ, – отметил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Алексей Копайгородский поблагодарил депутатов Городского Собрания Сочи за оказанное доверие.

– Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность за поступательное развитие города Сочи, за сохранение и преумножение его достижений. Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города, – отметил Алексей Копайгородский.

Новая процедура выборов мэра в Сочи прошла в связи с выделением из состава города федеральной территории Сириус.